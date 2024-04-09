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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2024 22:52
herkes ekmek parası için calisiyor
değerli arkadaşlar devreler abiler kardeşler bakın bir konuya açıklık getirmemiz gerekiyor .. öncelikle burası bir forum ve insanlar istediği başlığı açabilir .. ayrıca bir kısım arkadaşlar vay efendim niye herkes parayla ilgili baslika ciyor diyorlar .. keşke herşey güllük gülistanlık olsaydi da böyle bir derdi olmasaydı kimsenin .. Avrupa'da insanlarin yüzde 5 enflasyon olunca başka hiç bir gündemleri olmadı sabah akşam para konuştular enflasyon yüzde 5 oldu bu 5 puan nasıl telafi olacak diye .. yüzde iki için günlerce eylem yaptılar .. biz bu ülkede yüzde 100 enflasyon görüp yüzde 50 maaş zammı alan ve gecesi gündüze karışan insanlarız .. konuşmayalım mi para ne istiyorsunuz .. para için çalışıyoruz ya çoluk çocuğumuzun geleceği için çalışıyoruz .. daha iyi okula gitsin kimseye muhtaç olmasın bizim gibi olmasın diye .. trilyonlarimiz mi var arkadaşlar .. adam çıkıyor ya herkes para konuşuyor diyor .. paraya muhtaç ettiler bizi güzel kardeşim acaba ondan olabilir mi .. demek ki sıkıntıda insanlar ..

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