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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Nisan 2024 00:12
Maaş Yatan İller Varmış Nereler Yatmış
Arkadaşlar maaşları yatanlar nereler yazabilirler mi

tekgöz
Daire Başkanı
10 Nisan 2024 00:25

Maaşlar 15 inde yatacak hocam...siz nereden duydunuz .


PowerSup
Memur
10 Nisan 2024 00:34

https://www.kamuajans.net/kamudan-haber/memur-maaslari-bazi-illerde-hesaplara-yatti-600101

tekgöz, 1 saat önce

Maaşlar 15 inde yatacak hocam...siz nereden duydunuz .


PowerSup
Memur
10 Nisan 2024 00:35

Bu olay doğruysa ki doğru gibi hesapların görsellerini atmışlar, saçmalık öyle her şehir kurum kafasına göre mi davranıcak


tekgöz
Daire Başkanı
10 Nisan 2024 00:43

Ülkenin iyice b....nu çıkardılar. Haber dogruysa açıklama yapmaları gerekir.


Bozkurtbakışlı
Şef
10 Nisan 2024 01:06
Haber doğruysa kurum bankaya talimatı vermiştir. Yoksa mümkün değil.

Edirnel
Şube Müdürü
10 Nisan 2024 01:07

Yapı Kredi Bankasından maaş alanların (Sağlık Bakanlığı)hesaplarına maaşlar yatmış.


Selinn895
Aday Memur
10 Nisan 2024 01:17
İzmir sağlık bakanlığı

PowerSup
Memur
10 Nisan 2024 01:42

Hangi banka

Selinn895, 37 dk. önce
İzmir sağlık bakanlığı
Toplam 8 mesaj

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