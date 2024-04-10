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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Nisan 2024 00:15
Türkçe ortak sınavı değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gerekenler?

Değerli arkadaşlar, ülke geneli Türkçe ortak sınavı değerlendirilmesinde hangi hususlara dikkat etmek gerekir, görev alan arkadaşlar lütfen bilgi verebilir mi?


halis4242
Genel Müdür
10 Nisan 2024 00:24

Birkaç maddede bu sınavı değerlendirmede hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir, seminere katılan arkadaşlar yardımcı olursa minnettar olurum..

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