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KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Nisan 2024 01:11
transkriptte aktif öğrenci
Arkadaşlar kayıt yapmaya giderken transkript belgesi istiyorlar ve mezun olmama rağmen e devletten baktığımda transkriptimde aktif öğrenci yazıyor bu bana sorun çıkartır mı

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