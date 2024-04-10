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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2024 02:55
4b büro personeli olarak atandım ama askerlik görevimi yapmadım

merhaba askerlik görevimi yapmadım ve 2025 marta kadar tecilim var atandım ama şimdi askerliğim ve memurluğum nasıl işleyecek bir fikrim yok yada belgeleri teslim ettikten sonra red falan mı edileceğim bilgisi olan varmı acaba


mustafa kaya41
Aday Memur
10 Nisan 2024 02:59

ve acaba maaş durumu hakkında bilgisi olan varmı

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