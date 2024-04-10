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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2024 04:40
Emeklilik (sömürü) Sistemi Kaldırılmalıdır

Emekli olduktan sonra 5-6 yıl (eğer yaşarsan) ayda 10-20bin lira maaş almak için 25 sene boyunca haraç vermek, zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Hatta benim faydama olduğu iddia edilen her türlü uygulama benim rızam dahilinde olmalıdır. Paramı çalmak için uydurulan karmaşık uygulamalar sadeleştirilmelidir. "Sen paranı şimdi bana ver, 25 sene sonra sana azar azar öderim" mantığı değişmelidir. Benim adıma biriken her para, en kötü altın olarak saklanmalı ve 25 sene önce verdiğim paranın değeri korunmalıdır.

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