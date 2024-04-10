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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Nisan 2024 07:18
2024 Temmuz Zammında Memur Avucunu Yalayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek?in mayısta enflasyonun yüzde 73?e çıkarak pik seviyesine ulaşacağını açıkladı. Şimşek?in hesabı, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) mayısta yüzde 21'e, haziran sonunda da yüzde 23.5 civarına çıkacağını işaret etti. Bu hesaba göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine temmuzda yüzde 23.5 zam yapılacak. Ancak memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 7.39 enflasyon farkı dahil toplamda yüzde 18.13 olacak.


Air Tornado
Şube Müdürü
10 Nisan 2024 07:19

https://www.sozcu.com.tr/memuru-emekliyi-enflasyonun-altinda-zam-bekliyor-p38467

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