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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Nisan 2024 09:37
Tüm Öğretmenlerin Şeker Bayramını Kutlarım.

Bir çoğumuz maaş alamasakta inşallah huzur içerisinde geçer.

Çocukların isteklerini elden geldiğince yerine getirelim bari onlar mutlu olsun.


didaof
Aday Memur
10 Nisan 2024 09:42

Senin de şeker bayramın kutlu olsun, müslümanların da ramazan veya aydi fıtrı mübarek olsun.

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