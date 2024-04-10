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Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


10 Nisan 2024 09:44
israil e ambargo balonu

demir celik beton yasak ama gida cart curt ihracati devam :)

komple tum urunlerin ihraci yasaklanmali .

yasaklanirsa ne satacaguk nasil ihracat yapacaguk .

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