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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2024 09:49
Bayramda çalışma adaletsizliği

arefe gece görevinde çalıştık hem de Ankara ilinde yoğunluğu hep çektik, idari bürocu arkadaşlar rahat çalışmıyormuş gibi 9 gün tatil için yine memleketlerine gittiler.. bu adaletsizliğe sebep olan iyileştirme adına bir çaba harcamayan sadece kendi keyfini rahatını düşünen kim varsa Allah yanına bırakmasın bu iş can sıkmaya başladı kaç kişinin ahı var susmaya devam edin bu kadar beceriksiz bir teşkilat daha yok.


-KING9
Genel Müdür
10 Nisan 2024 09:55

butun idari burocular tatilde degil .


Emre3466
Aday Memur
10 Nisan 2024 10:26
Bütün asayiş çalışıyor ama
-KING9, 5 saat önce

butun idari burocular tatilde degil .


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
10 Nisan 2024 11:06
yüzde kaçı çalışıyor grupların yüzde 100 çalışıyor
-KING9, 5 saat önce

butun idari burocular tatilde degil .


Akın13030
Aday Memur
10 Nisan 2024 11:17
gardaşım konuşuncada düzelmiyor maalesef içişleri bakanımız el atmadığı sürece düzelmez meslek maalesef.. yıllardan beri böyle gelmiş böyle gidiyor üzücü ama yapacak bir şey yok.. meslek çok yıpratıcı,polisin psikolojisini düşünen kimse de yok.. meslek dipsiz bir uçurum

Karaçocukkkkk
Aday Memur
10 Nisan 2024 11:25

İnsanlar artık öfke patlaması yaşıyor. Bu düzenin bu şekilde sürmesini sağlayanlar başını yastığa koyunca hiç mi düşünmüyor bu adaletsizliği acaba. Karakol ve ekipcinin 4 vardiya yerine 3 vardiya çalıştırılmasının ne gibi faydası ve açıklaması olabilir. Şehrin eli ayagı düzgün yerlerinde caf caflı araçlarla ve caf caflı kıyafetleriyle 10 nisan yürüyüşü yapan farklı birimlerden mi ibaret bu teşkilat. Varoşlarda tenhada serseriyle it kopukla şizofreniyle tek ekip olarak uğraşan resmi polisin hali ne zaman merak edilecek?.. uzar gider de kendimizi içten içe yiyoruz bunları düşününcede


kripto1982
Şube Müdürü
10 Nisan 2024 11:36
Kesinlikle katılıyorum kardeşim, birileri yatıyor birileri maraba gibi çalışsın, kusura bakmayın gruplarda çalışan arkadaşlarında anası babası çor çocuğu var , para ek ücrete gelince sıfır, hakkım haram olsun.Kim sebeb oluyorsa.

nedendiyesor
10 Nisan 2024 15:18
bayramda çalışan yurt memurlarina da çözüm bulunmali
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