Bayramda çalışma adaletsizliği

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
İdare mahkemesi iade kararıPolsan senelik temettüyü hesaplara eklemişSeçim ödüllendirmesi açıklandıİstanbul'un zorunlu tercih olmasıTaltif ne zaman ve ne kadar yatarPersonel yetersizliği nedeniyle şarka gidememekSeçim ücreti hakkında bilgisi olanForum sadece para ile ilgili başlıkların açılmasıParanın önemli olmadığını ifade eden arkadaşlarDini bayramlarda personelin yarısı izinli sayılsın
Sözlük
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştüHatay'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıDDY Göreve Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ilişkin 2 davada kararCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajıAraştırma: Eski çağlarda insanlar tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabilir
Editörün Seçimi
Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme