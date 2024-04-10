Bayramda çalışma adaletsizliği

gardaşım konuşuncada düzelmiyor maalesef içişleri bakanımız el atmadığı sürece düzelmez meslek maalesef.. yıllardan beri böyle gelmiş böyle gidiyor üzücü ama yapacak bir şey yok.. meslek çok yıpratıcı,polisin psikolojisini düşünen kimse de yok.. meslek dipsiz bir uçurum

gardaşım konuşuncada düzelmiyor maalesef içişleri bakanımız el atmadığı sürece düzelmez meslek maalesef.. yıllardan beri böyle gelmiş böyle gidiyor üzücü ama yapacak bir şey yok.. meslek çok yıpratıcı,polisin psikolojisini düşünen kimse de yok.. meslek dipsiz bir uçurum