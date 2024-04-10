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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2024 09:49
yazık !
arefe gece görevinde çalıştık hem de Ankara ilinde yoğunluğu hep çektik, idari bürocu arkadaşlar rahat çalışmıyormuş gibi 9 gün tatil için yine memleketlerine gittiler.. bu adaletsizliğe sebep olan iyileştirme adına bir çaba harcamayan sadece kendi keyfini rahatını düşünen kim varsa Allah yanına bırakmasın bu iş can sıkmaya başladı kaç kişinin ahı var susmaya devam edin bu kadar beceriksiz bir teşkilat daha yok.

-KING9
Genel Müdür
10 Nisan 2024 09:55

butun idari burocular tatilde degil .


Emre3466
Aday Memur
10 Nisan 2024 10:26
Bütün asayiş çalışıyor ama
-KING9, 38 dk. önce

butun idari burocular tatilde degil .

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