arefe gece görevinde çalıştık hem de Ankara ilinde yoğunluğu hep çektik, idari bürocu arkadaşlar rahat çalışmıyormuş gibi 9 gün tatil için yine memleketlerine gittiler.. bu adaletsizliğe sebep olan iyileştirme adına bir çaba harcamayan sadece kendi keyfini rahatını düşünen kim varsa Allah yanına bırakmasın bu iş can sıkmaya başladı kaç kişinin ahı var susmaya devam edin bu kadar beceriksiz bir teşkilat daha yok.

arefe gece görevinde çalıştık hem de Ankara ilinde yoğunluğu hep çektik, idari bürocu arkadaşlar rahat çalışmıyormuş gibi 9 gün tatil için yine memleketlerine gittiler.. bu adaletsizliğe sebep olan iyileştirme adına bir çaba harcamayan sadece kendi keyfini rahatını düşünen kim varsa Allah yanına bırakmasın bu iş can sıkmaya başladı kaç kişinin ahı var susmaya devam edin bu kadar beceriksiz bir teşkilat daha yok.