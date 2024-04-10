İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


10 Nisan 2024 10:11
Öpesimiz var

Öpesimiz Var Naat-ı Şerif

_

Anlatırlar bize Sahabeler O bıldırcın yumurtasına benzer halini

Öpesimiz var Saadetli Nübüvvet mührünü Sahabe efendimiz gibi

_

Hayal ederim bembeyaz nûranî hayalimde, içiyorum kahve elimde

İyi ki molla var memleketimizde, sorarım ilim bana gerektiğinde

_

Emekleyerek gelirim huzura, yanaşırım cemalinize, yanınıza

İçim çekerim Hilye-i Şerife bakar iken, sevgiyle özel Hilyenize

_

Antikadır heybem Efendim lütfûnuz ile kıymetlilerinizi taşırlar

Koku şişesi tarak ayna makas misvak sürme(ismit tozu) sürmedanlık saç için ayraç(toka, taç vb )

_

Yanınızdan hiç ama hiç ayırmadığınız bu eşyaları satıyoruz biz

İnternette başladık pazarlamaya dualar isteriz Peygamberim biz

_

Semerkand Yedi kişisel eşya kaynak. Buhara gönüllüleri YouTube kanalı şemaili şerif dersleri Hakan öner hoca.

Meczup Barış Sağlam

Çok Yazılan Konular

Son Kelimeyi Alıp Başa KoyalımNöbetçi Müzik Dükkânıİzlemeye Değer Film ÖnerileriÇıktım sokağa

Sözlük

Bugün olanlar 3 mantı 1 ameliyat 1 termofil 1 bayram tebriği 1 altay ceviz 1 ideolojiden arınmış hukukçu 2 sabit telefon 1 güne bir söz bırak 1 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 3

Son Haberler

'Kalpli göl' köpürdü: Mikroorganizma aktivitesi sonucu meydana gelen bir olayCHP lideri Özel: Tüm siyasi partilerin liderlerini arayacağımBrent petrolün varil fiyatı 89,70 dolarÖzel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!Ulusal seviyede aranıyordu! PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme