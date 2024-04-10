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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Nisan 2024 10:32
eğitim tayini bilgi lütfen
Arkadaşlar eğtiim tayininde ayrılış yapılmadan iptal edilirse 1 yıl geçtikten sonra tekrar başvuru yapılıp kabul edilir mi

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