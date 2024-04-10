İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2024 11:00
Müstafi sayılmak

birkaç ay önce müstafi sayılmam yönünde hakkımda tutanak tutulmuş. eğer müstafi sayılırsam müstafi sayıldığım günlerden itibaren bir de maaş geri ödemesi mi yapmam gerekir

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Enjeksiyonun yanlış uygulanması iddiasıHagb sildirme süresiHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlaridari soruşturmaYüksek disiplin kuruluTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıÖnemli SoruPolisin Yapılan Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkması Meslekten Çıkarma ya sebep olur muGeçici Görevlendirmede süre

Sözlük

sabit telefon 1 bayram tebriği 1 güne bir söz bırak 1 ideolojiden arınmış hukukçu 2 altay ceviz 1 mantı 1 Bayram hazırlığı 3 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 3 Bugün olanlar 3

Son Haberler

İstanbul gerçeği! Uzmanlar açıkladı: Kar artık sürpriz olacakKırklareli'nin köylerinde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor6 Şubat depreminde dili tutuldu, 20 Şubat depreminde kalp krizinden öldüTicaret Bakanı Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajıKendisini 'İstihbarat Başkanı' olarak tanıtan dolandırıcıya verilen ceza az bulundu

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme