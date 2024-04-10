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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Nisan 2024 12:16
İdari izinde rapor

Arkadaşlar merhaba çapraz bağ ve menisküs yırtığı sonrası pazartesi il dışında ameliyat oldum doktor 3 ay istirahat raporu verdi bu rapor idari izinde il dışından alındığı için bir problem olur mu?

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