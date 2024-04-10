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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2024 12:36
Bayram
Herkese Sağlıklı, Mutlu, Huzurlu Bayramlar Sayın Devrelerim. Para Mal Mülk herşey geçici sağlığımızı yada bir sevdiğimizi kaybedince herşeyin boş oldugunu anladığımız için yarının ne getireceğini bilmediğimiz için sevdiklerinizle vakit geçirip forumda dahil kimsenin kalbini kırmamak dilegiyle

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