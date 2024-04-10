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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2024 13:21
Yazı işleri müdürlüğü sınav sonucuna ilişkindir. ÖNEMLİDİR.

Herkese selam.

Sevgili arkadaşlar, yazı işleri müdürlüğünün sonuçları açıklandıktan sonra haksızlığa uğrayan binlerce kişi olduğu yadsınamaz. Gerek e-posta adresime gerekse de özel mesaj kutuma gelen mesajlardan anlaşıldığı üzere durum çok vahimdir. Beni en çok endişelendiren konu, il başsavcısının olumsuz görüşüne rağmen, duruşma salonunda uygunsuz yakalanan kişinin müdür olarak atanmış olmasıdır. Bu kişiye sınav komisyonu güvenip de eşini veya kızını emanet edebilir mi ? Ben bunu çok merak ediyorum.

Ben bu konuyu gündeme getirmeye kararlıyım. Tanıdığım muhalif parti mensubu milletvekillerine bu konuyu ileteceğim.

Bayramdan sonra Ankara'ya gidip konuyu bizzat arz edeceğim.

Bu konuyu açma sebebim şudur:

Bana e-posta yoluyla veya özel mesaj yoluyla sonuçlarını göndermeyenler veya çevresinde yüksek puan alıp sicili temiz olup da atanamayan kişilere ulaşıp sonuçları bana göndermesini sağlamanızdır. Bu sonuçları dosya haline getirip konuştuğum milletvekiline arz edeceğim. Milletvekilinin adını paylaşmayacağım.

Sizlerden istediğim şudur:

1) Lütfen yazılı sınav sonuçlarını ve sözlü sınav sonuçlarını bana olduğu gibi yollayın, ben özel bilgilerinizi gizleyeceğim ve kimseyle paylaşmayacağıma size söz veriyorum.

2) Çevrenizde yazılı sınavdan yüksek puan alıp, mülakatta elenen kişilerin sonuçlarını göndermesini sağlayın.

3) İlinizde yazılı sınav sonucunun kaçla kapattığını, yüksek puan alıp da ataması yapılamayan kişilerin sonuçlarını göndermesini sağlayın. Mesela X ilinde yazılı sınav sonuçları 65 ile kapatmış, 80 üzeri puan alanlar atanamamış, 65 puan alanın ataması yapılmıştır.

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