İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Nisan 2024 13:50
Tarım bakanlığı arşiv araştırması da adalet bakanlığı gibi 4 5 ay sürer midostlar

Tarım bakanlığı arşiv araştırması da adalet bakanlığı gibi 4 5 ay sürer mi adalet bakanlığı 5 6 ay sürüyor mesela

Çok Yazılan Konular

Özel sektörde çalışırken atama hakkı çıkmasıAile Bakanlığı 8000 Personel Alımı SonuçlarıHİZMETLİ MEMUR YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLURSA NEREYE YÜKSELİMal bildirimi beyan formuSökede çalışan var mı ev vs durumu nasılTarım bakanlığı atananlar son gün evrak teslim eden var mı 4 mart günüTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kültür ve Turizm bakanlığı misafirhaneMküde destek temizlik personeli olan var mıTemmuz maaşları

Sözlük

Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 3 Bugün olanlar 3 bayram tebriği 1 mantı 1 altay ceviz 1 güne bir söz bırak 1 ideolojiden arınmış hukukçu 2 sabit telefon 1 Bayram hazırlığı 3

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştüHatay'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıDDY Göreve Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ilişkin 2 davada kararCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajıAraştırma: Eski çağlarda insanlar tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabilir

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme