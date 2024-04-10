Sayın Reisimiz Yazlık Sarayında..

Evet.. Sayın reisimiz ve kıymetli heyeti güya milletin evi olan Marmaristeki yazlık sarayında.. Ne hoş değil mi? Ne güzel.. İşte bu manzara ve tablo ki sizin felaketinize sebep olacak.. Sonunuzu getirecek.. Siz görüntüde milletin dertleri ile dertlenmeye devam edin.. Hani böyle söylüyorsunuz ya hep.. Ama halk yutmuyor artık bu masalları.. Evet..

Evet.. Sayın reisimiz ve kıymetli heyeti güya milletin evi olan Marmaristeki yazlık sarayında.. Ne hoş değil mi? Ne güzel.. İşte bu manzara ve tablo ki sizin felaketinize sebep olacak.. Sonunuzu getirecek.. Siz görüntüde milletin dertleri ile dertlenmeye devam edin.. Hani böyle söylüyorsunuz ya hep.. Ama halk yutmuyor artık bu masalları.. Evet..