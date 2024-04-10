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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Nisan 2024 17:17
Aile bakanlığı /Çocuk evleri sitesinde Çocuk gelişimci

Arkadaşlar merhaba herkese iyi bayramlar dilerim eşim aile bakanlığı çocuk evleri sitesine çocuk gelişimci olarak atandı şuanda da Gsb yurt yönetim personeli olarak çalıyor Aile bakanlığına gidip gitmemekte karar veremedik çocuk evleri sitesinde çocuk gelişimci olarak çalışan varsa lütfen bizi bilgilendirebilirmi? maaş özlük hakkı çalışma şekli nöbet varmı ilerleyen zaman da sosyal hizmet merkezine geçebilir mi il içi tayini ne zaman olur

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