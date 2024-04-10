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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Nisan 2024 18:00
Sınıf Öğretmenliği ve Hemşirelik

Hangisi daha avantajlı, artıları eksileri ne? Hangisi daha çok maaş alıyor?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
10 Nisan 2024 18:24

Hemşirelik;) bütün sorularında hemşirelik avantajli

Toplam 1 mesaj

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