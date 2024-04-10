2008 sonrası ve 2008 öncesi devlet memuru olanların emeklilikteki ayrımı

aynı durumdayım bende mahkeme sürecim olacak 2006 da sgortam var hangi kanunu tabiyim( idare mahkmesine mi iş mahkemesine mi dava açmak için lazım bu bilgi) 2012 de mesleğe girdim 2008 öncesi ayrı değerlendiriliyor bilgisi olan paylaşır mı yoksa sgk dilekçe verip bilgi alacam

aynı durumdayım bende mahkeme sürecim olacak 2006 da sgortam var hangi kanunu tabiyim( idare mahkmesine mi iş mahkemesine mi dava açmak için lazım bu bilgi) 2012 de mesleğe girdim 2008 öncesi ayrı değerlendiriliyor bilgisi olan paylaşır mı yoksa sgk dilekçe verip bilgi alacam

erlic, 45 dk. önce 2008 den sonra memur olanlar 5510 sayılı kanuna tabi ve en düşük emekli maaşını alacaklar .. şeki 2008 den önce sgk girişi olan arkadaşlar 2011 de 657 li olduysa hangi kanuna tabi ?