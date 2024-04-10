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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Nisan 2024 22:07
Subay-Sözleşmeli Öğretmen Tayin Durumu

Herkese merhaba, ben istanbul anadolu yakasında görev yapmaktayım eşim ise sözleşmeli ve avrupa yakasında görev yapmakta, haziran ayında nikahtan sonra avrupa yakasına tayin isteyebilir miyim ? Eş durumu için nasıl bir yol izlemek gerek ?


ByAstsubay
Memur
10 Nisan 2024 23:07

Personel şubeye gitsin eşiniz, oradan gereken evrakları temin eder

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