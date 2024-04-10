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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Nisan 2024 22:46
Belediye temizlik işçisi iken doktor olarak atanmak

Böyle bir durumda nasıl bir yol izlenmeli?


kacikbulgur
Aday Memur
10 Nisan 2024 23:38
tıp fakültesi kazanıp oku sonrası kolay
Toplam 1 mesaj

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