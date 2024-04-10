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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2024 22:55
imam sinemaya konsere gidemez mi?

Bir imam sinemaya sevgilisini alıp gidemez mi? Ya da konsere. Gidip güzel bir kafede oturamaz mı? Yazın Akdenize gidip plajda tatil yapamaz mı?

Birilerine göre yapamaz. Anadoluya geleli bin yıl oldu ama hala toplum olarak buna hazır olamadık. Sorsanız eski Türk filmlerinde imam kötüleniyordu vs. Sanki şu an gerek imamların, müftülerin birbirine tavrı gerek halkın imamlara çizdiği kalın duvarlar vb. bunlar hala aşılamıyor.

İmamda herkes gibi 657'ye tabi bir memur. Her ne kadar toplum önünde manevi bir meslek görünümü olsa da özünda T.C. Anayasasına bağlı, kanunlara tabi bir devlet memurudur imam. Bütün devlet memurları istediği gibi takılabilr iken bir tek imamın yazın plajda güneşlenmesi dert olur. Bunu geçtim imamın kitap okuması bile bazen birileri için büyük problemdir. Bunlar ne zaman çözülür bilemiyorum.

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