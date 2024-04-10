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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Nisan 2024 23:02
Boşanma tayini

arkadaşlar boşanma tayini var mı ? bu konuda bilgisi olan yazarsa sevinirim


wax meber
Memur
10 Nisan 2024 23:04

Ne bu kardeşim evlen tayini boşan tayini. Aç kapa mı bu?&#128516;


brkklgs
Şef
10 Nisan 2024 23:04
boş konuşma biliyorsan yaz bilmiyorsan sus at kulağı
wax meber, 1 saat önce

Ne bu kardeşim evlen tayini boşan tayini. Aç kapa mı bu?&#128516;


wax meber
Memur
10 Nisan 2024 23:08

At kulağı mı? Hahahah. At onurlu hayvandır. Atın her organı olurum gerekirse. Ama ben kendi fikir özgürlüğümü kullanarak cevap verdim. Sen elbette gerçekçi bir cevap isteyebilirsin. Ama dikkat edersen burası devlet dairesi değil. Yani sana kimse doğru cevabı vermekle mükellef değil. Ben de değilim. Çünkü ben özgürlükçü, sosyal demokrat bir vatandaşım. Benim konseyimde sana düşen şey soru sormak olabilir. Ama bil ki sorular daima cevapsızdır. Eğer cevabı olsaydı bil ki o soru olmazdı.

brkklgs, 1 saat önce
boş konuşma biliyorsan yaz bilmiyorsan sus at kulağı

brkklgs
Şef
10 Nisan 2024 23:09
Allah Allah başımıza Sokrates kesildi şuna bak
wax meber, 1 saat önce

At kulağı mı? Hahahah. At onurlu hayvandır. Atın her organı olurum gerekirse. Ama ben kendi fikir özgürlüğümü kullanarak cevap verdim. Sen elbette gerçekçi bir cevap isteyebilirsin. Ama dikkat edersen burası devlet dairesi değil. Yani sana kimse doğru cevabı vermekle mükellef değil. Ben de değilim. Çünkü ben özgürlükçü, sosyal demokrat bir vatandaşım. Benim konseyimde sana düşen şey soru sormak olabilir. Ama bil ki sorular daima cevapsızdır. Eğer cevabı olsaydı bil ki o soru olmazdı.


aytekindurmaz
Şef
10 Nisan 2024 23:10
20 sene evvel vardı. Şimdi yok. Eşin vefatı ve emekliliği mazeret olabilir.
Toplam 5 mesaj

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