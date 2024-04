Boşanma tayini

At kulağı mı? Hahahah. At onurlu hayvandır. Atın her organı olurum gerekirse. Ama ben kendi fikir özgürlüğümü kullanarak cevap verdim. Sen elbette gerçekçi bir cevap isteyebilirsin. Ama dikkat edersen burası devlet dairesi değil. Yani sana kimse doğru cevabı vermekle mükellef değil. Ben de değilim. Çünkü ben özgürlükçü, sosyal demokrat bir vatandaşım. Benim konseyimde sana düşen şey soru sormak olabilir. Ama bil ki sorular daima cevapsızdır. Eğer cevabı olsaydı bil ki o soru olmazdı.