Forumda adminlerin başlıkların ismini değiştiriyor. Ne hakla yapıyor bunu ?

Teşkilatta her bayram izin kullanan coğunlukla bürocu personeller var. Teşkilatın yüzde 50 si 2024 Kurban bayramında izinli sayılmalı. ( Bayramdan öncesi 3 gün öncesi + Bayramda 4 gün + Bayramdan sonra 3 gün Toplamda 10 gün izin) 2025 yılı Ramazan Bayramında teşkilatın bir önce ki Kurban Bayramında çalışan personeller yani diğer yüzde 50 si izinli sayılmalı ( 3 gün bayramdan önce+ 3 gün bayram sürecince+ 4 gün bayramdan sonra Toplam 10 gün) Allah korusun Ülkemizde meydana gelebilecek toplumsal büyük olaylara karşın memleketlerine izin planlaması yapılan personeller memleketlerinde ki polis merkezlerinde geçici olarak izin sürecince görev alabilecek şekilde planlama yapılırsa. Polis Aileleri Polis çocukları her sene en az bir bayramda babam 10 gün izinli sayılacak memlekete ananne babanneye gidecez diye bilmeli

Teşkilatta her bayram izin kullanan coğunlukla bürocu personeller var. Teşkilatın yüzde 50 si 2024 Kurban bayramında izinli sayılmalı. ( Bayramdan öncesi 3 gün öncesi + Bayramda 4 gün + Bayramdan sonra 3 gün Toplamda 10 gün izin) 2025 yılı Ramazan Bayramında teşkilatın bir önce ki Kurban Bayramında çalışan personeller yani diğer yüzde 50 si izinli sayılmalı ( 3 gün bayramdan önce+ 3 gün bayram sürecince+ 4 gün bayramdan sonra Toplam 10 gün) Allah korusun Ülkemizde meydana gelebilecek toplumsal büyük olaylara karşın memleketlerine izin planlaması yapılan personeller memleketlerinde ki polis merkezlerinde geçici olarak izin sürecince görev alabilecek şekilde planlama yapılırsa. Polis Aileleri Polis çocukları her sene en az bir bayramda babam 10 gün izinli sayılacak memlekete ananne babanneye gidecez diye bilmeli