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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Nisan 2024 00:43
Es durumu mazareti

Merhaba arkadaşlar eşim olacak şahıs benim sayemde merkeze geçti eş durumu mazaretinden boşanma davası açtım boşandim eski görev yerine mi gönderilir yoksa merkezde mi kalır


Melekkaya1345
Aday Memur
11 Nisan 2024 00:53

Borcunu yıkmak ve merkeze geçmek için evlenen bir yaratıktı kendisi eski yerine geri gönderilir mi

Toplam 1 mesaj

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