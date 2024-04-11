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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Nisan 2024 00:53
2022 EKYS puanı hakkında
İyi geceler arkadaşlar.2022 yılında girdiğim EKYS'den 77.50 puan almıştım fakat atanamadım.Bu yıl normalde sınav puanımın süresi doluyor fakat sınava girdiğim yıl 2 soru iptal edildiği için puanlar yeniden hesaplandı ve puanım 78.20'ye yükseldi.Sınavın açıklanma tarihi de 29 Ağustos 2023 olarak güncellendi.Yönetmelik "Puanın geçerlilik süresi sonucun açıklandığı günden itibaren 3 yıldır." dediğine göre benim sınav puanını kullanma sürem uzadı mı?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
11 Nisan 2024 01:12

Uzamaz. İlk aciklanma tarihi gecerli


tonya61
Aday Memur
11 Nisan 2024 01:18
Cevabınız için teşekkür ederim.
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Uzamaz. İlk aciklanma tarihi gecerli

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