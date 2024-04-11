2022 EKYS puanı hakkında

İyi geceler arkadaşlar.2022 yılında girdiğim EKYS'den 77.50 puan almıştım fakat atanamadım.Bu yıl normalde sınav puanımın süresi doluyor fakat sınava girdiğim yıl 2 soru iptal edildiği için puanlar yeniden hesaplandı ve puanım 78.20'ye yükseldi.Sınavın açıklanma tarihi de 29 Ağustos 2023 olarak güncellendi.Yönetmelik "Puanın geçerlilik süresi sonucun açıklandığı günden itibaren 3 yıldır." dediğine göre benim sınav puanını kullanma sürem uzadı mı?

İyi geceler arkadaşlar.2022 yılında girdiğim EKYS'den 77.50 puan almıştım fakat atanamadım.Bu yıl normalde sınav puanımın süresi doluyor fakat sınava girdiğim yıl 2 soru iptal edildiği için puanlar yeniden hesaplandı ve puanım 78.20'ye yükseldi.Sınavın açıklanma tarihi de 29 Ağustos 2023 olarak güncellendi.Yönetmelik "Puanın geçerlilik süresi sonucun açıklandığı günden itibaren 3 yıldır." dediğine göre benim sınav puanını kullanma sürem uzadı mı?