tekniker arazi tazminat

arkadaşlar şoför kadrosunda çalışırken görevde yükselme sınavı ile tekniker kadrosuna geçtim ve hala şoförlüğe devam ediyorum ayda bir iki il dışı göreve gidiyorum arazi tazminat almaya hakkım var mı bilgisi olan varsa cevap bekliyorum şimdiden teşekkürler

arkadaşlar şoför kadrosunda çalışırken görevde yükselme sınavı ile tekniker kadrosuna geçtim ve hala şoförlüğe devam ediyorum ayda bir iki il dışı göreve gidiyorum arazi tazminat almaya hakkım var mı bilgisi olan varsa cevap bekliyorum şimdiden teşekkürler