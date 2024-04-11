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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Nisan 2024 00:53
tekniker arazi tazminat
arkadaşlar şoför kadrosunda çalışırken görevde yükselme sınavı ile tekniker kadrosuna geçtim ve hala şoförlüğe devam ediyorum ayda bir iki il dışı göreve gidiyorum arazi tazminat almaya hakkım var mı bilgisi olan varsa cevap bekliyorum şimdiden teşekkürler

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