Sınıf öğretmeni arkadaşlara bir sorum olacaktı.

Kızım 1.sınufa gidiyor. Okula gitmeden önce ben hiç destek olmadığım hatta dikkatini dağıtmaya çalıştığım halde okumayı öğrendi. Zihinden toplama çıkarma da yapardı ve gayet iyi durumdaydı. Yeni kelimeleri kolay öğrenirdi kelime dağarcığı da oldukça genişti.

Devlet okulunda ayrıca bir ilgi göremeyeceğini sıkılacağını düşündüğüm için imkanlarımı zorlayıp özel okula gönderdim ama şimdi arkadaşlarının gerisinde kaldığını fark ettim. Matematikte zorlanıyor parmakla sayarak işlem yapıyor çogu da hatalı. Ben bu durumda ne yapmalıyım. Onu nasıl destekleye bilirim?