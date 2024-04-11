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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Nisan 2024 01:10
2024 il içi tayin
arkadaşlar ben il içi tayin daha önce hiç denemedim il içi tayinlerde tüm okullar boş kontenjan görünüyor ama öğretmeni oluyor... o nasıl olacak sonra il içinde toplam kaç tercih hakkı var birinden biri gelmedi diyelim.. il dışı başvurusuna da katılabiliyor muyuz? ben hep il dışı tayinle geldim il içi tayinlerde kadrosu olan okullar neden tercihte oluyor? biraz karışık anlattım beni aydınlatırsanız sevinirim :)

tonya61
Aday Memur
11 Nisan 2024 01:21
Tüm okullar boş gözükür çünkü o okullardan bir kişi yer değiştirirse siz onun yerine gidiyorsunuz.İl içinde tayininiz çıkmazsa il dışına başvurabilirsiniz.

denizogretmen80
Aday Memur
11 Nisan 2024 01:37
teşekkür ederim..
tonya61, 1 saat önce
Tüm okullar boş gözükür çünkü o okullardan bir kişi yer değiştirirse siz onun yerine gidiyorsunuz.İl içinde tayininiz çıkmazsa il dışına başvurabilirsiniz.
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