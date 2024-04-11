2024 il içi tayin

arkadaşlar ben il içi tayin daha önce hiç denemedim il içi tayinlerde tüm okullar boş kontenjan görünüyor ama öğretmeni oluyor... o nasıl olacak sonra il içinde toplam kaç tercih hakkı var birinden biri gelmedi diyelim.. il dışı başvurusuna da katılabiliyor muyuz? ben hep il dışı tayinle geldim il içi tayinlerde kadrosu olan okullar neden tercihte oluyor? biraz karışık anlattım beni aydınlatırsanız sevinirim :)

arkadaşlar ben il içi tayin daha önce hiç denemedim il içi tayinlerde tüm okullar boş kontenjan görünüyor ama öğretmeni oluyor... o nasıl olacak sonra il içinde toplam kaç tercih hakkı var birinden biri gelmedi diyelim.. il dışı başvurusuna da katılabiliyor muyuz? ben hep il dışı tayinle geldim il içi tayinlerde kadrosu olan okullar neden tercihte oluyor? biraz karışık anlattım beni aydınlatırsanız sevinirim :)