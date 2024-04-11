İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 01:34
6 ay kademe ilerlemesinin durdurulması ve 8 yıl sonunda alınan kademe

merhaba arkadaşlar.2016 nın 7. ayında 6 ay kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldım.8 yılda bir verilen kademeyi 2024 ün 7.ayındamı alacağım yoksa 6 ay daha bekleyecekmiyim.

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıSeçim ödüllendirmesi açıklandıTaltif ne zaman ve ne kadar yatarForum sadece para ile ilgili başlıkların açılmasıPersonel yetersizliği nedeniyle şarka gidememekİstanbul'un zorunlu tercih olmasıParanın önemli olmadığını ifade eden arkadaşlar2024 genel atama dönemiBayramda çalışma adaletsizliğiTürk Telekom Egm tarifeleri

Sözlük

ideolojiden arınmış hukukçu 2 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 3 Bugün olanlar 1 güne bir söz bırak 1 mantı 1 Bayram hazırlığı 3 bayram tebriği 1

Son Haberler

'Borcunu ödememesinin hesabını soracağım' cümlesi şantaj suçuna girer mi?Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacakAilesinin pikniğe götürdüğü 2 yaşındaki çocuk dere kenarında ölü bulunduABD'de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandıİki aracın çarpıştığı kazada karı koca öldü, kızları ağır yaralı

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme