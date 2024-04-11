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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 01:34
Kademe ilerlemesinin durdurulması hakkında

merhaba arkadaşlar.2016 nın 7. ayında 6 ay kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldım.8 yılda bir verilen kademeyi 2024 ün 7.ayındamı alacağım yoksa 6 ay daha bekleyecekmiyim.

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