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Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


11 Nisan 2024 01:55
Ellerinden öperim

Yıllarca sıkıntı aradım durdum bela ve musibetlerin sebebini. Sonunda anladım . Tüm müslümanlar ve Türklerin ve Türkiye'nin en büyük sıkıntısınin sebebini sebebi belli Allah'ı incitiyoruz. Peygamber in sav hatrimi kalmamış ülkemizde sahabenin hatrimi kalmamış ülkemizde. Şeyhler Cumhurbaşkanı devlet adamları baş üstünde Peygamberimiz sav sahabelerin isimleri ayaklar altında... Bim fişleri Ebubekir yazar mesela cadde isimleri. Gıda sektörü mübarek isimler paketleri hep çöplerde. Allah'ın celalini uzakta arama Şeyh Nazımin sofisi Kibrisi nin sofisi . Şu maliye fişlerini faturalari artık elektroniğe geçir. Gıda danda sök at mübarek isimleri. Ne bu adapsizlik hacı kadın diye tavuk ismi mi olur. Osmanlı sultanı diye.... Yok öyle uçak ürettim. Bilmemne. Peygamber e ne adapsizlik yapiyiruz. Bunu düşünelim. Evet devlet amcacigim Tayyip Erdoğan tanıştık ellerinden öperim Sana ağır bir Meczup nasihati benim Peygamber le sav aramdaki mesafe bir ok mesafesi kadardır. Anlarım bazı işlerden. Ben bilirim ene bilirim bu işleri. Pireli aslanlara fazla takilma. Meczup barış sağlam

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