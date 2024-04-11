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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


11 Nisan 2024 07:10
Türkiye 2023 te gsmh bakimindan 17.siraya yükseldi.

Imf verilerine göre turkiye gsmh bakimindan 2023 te dunyada 17.sirada..


gazanya
Daire Başkanı
11 Nisan 2024 07:12

Bir ara gerilemisti.20.siralara kadar düşmüştü. Simdi uine ilerlrmis.17.sirsya yükselmiş.


gazanya
Daire Başkanı
11 Nisan 2024 07:14

Birleşmiş milletlerde ksyitli 192 ulke oldugu düşünülürse turkiyenin dunyanin 17.büyük ekonomisi oldugu dudunulurse bu cok iyi..


gazanya
Daire Başkanı
11 Nisan 2024 07:15

2023te yine dunyhanin en büyük 17.ülkesi olduk.iui bayramlsr türkiye. .


gazanya
Daire Başkanı
11 Nisan 2024 07:16

İyi bayramlar türkiye. ..

Toplam 4 mesaj

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