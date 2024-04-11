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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Nisan 2024 10:53
Maaş hesaplama

25.11.2022 girişliyim kadrolu memurum kadroya geçtikten sonra hizmet birleştirme yaptım bu yüzden aklıma takılan bı soru var bordroda derece/kademe 10/3 görünüyor birde derece/kademe (emekliliğe esas) 7/1 görünüyor maaş hesaplaması yaparken hangi derece kademe den hesaplama yapılıyor bilgisi olan var mı?


r.diyojen
Genel Müdür
11 Nisan 2024 11:12

5510'a tabii personelde (Ekim 2008'ten sonra memurluğa girenler), ödemeye esas derece dikkate alınır. Yani maaş ve emekli primleriniz ödemeye esas derece (10/3)'ten hesaplanır.

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