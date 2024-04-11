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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Nisan 2024 10:57
Aile sonuç göremiyorum

Aile bakanlığı 8000 personel alımı sonuçu için hiç bir şey gözükmüyor ne e devlet ne işkur olumlu olumsuz bir şey çıkmaz mı


İpekbalık
Aday Memur
11 Nisan 2024 11:54
kariyer kapısından giriş yapıp başvurularıma bakabilirsiniz.
Toplam 1 mesaj

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