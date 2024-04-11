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Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


11 Nisan 2024 12:23
1.20 Faizli İlk Evim Konut Kredisi Vaadi Ne Oldu?
1.20 faizli konut kredisi bekleyen binlerce aile var. Sert ve katı kurallarla ilk evim kredisi hayata geçmeli.

Bozkurtbakışlı
Şef
11 Nisan 2024 12:40
memur'usların %99'unun evi olduğu için bu başlık ilgi çekmeyebilir.
Toplam 1 mesaj

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