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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Nisan 2024 13:41
2024/5 atamasında istenen evraklar hakkında

Herkese iyi bayramlar.mal bilidirimine dair belge nasıl doldurulacak ? akıl sağlığının yerinde olduğuna dair belge için randevu almak istiyorum ama randevu yok. Randevu almadan raporu almam mümkün mü?Konu hakkında herhangi bir malumatı olan arkadaşlar rica etsem bizimlede paylaşabilir misiniz?

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