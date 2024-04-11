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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 14:19
6-12 aylık ücretsiz izin

Ücretsiz izin hakkımız sadece meslekte 5 yılı doldurunca veriliyormuş sanırım. Ama çoğu kişi almak çok zor diyor bu konu hakkında bilgisi olan var mı ne gibi mazeretlere veriliyor ve tek seferde 12 ay alma imkanımız var mı ?


hakkaripolisi34
Daire Başkanı
11 Nisan 2024 14:24

mazarete gerek yok gerekçe göstermeksizin ayrılabilirsin


Erenist
Aday Memur
11 Nisan 2024 16:03
Vatandaki arkadaş bile erkeklere çok zor verildiğini söyledi siz emin misiniz bu kadar kolay olduğuna
hakkaripolisi34, 2 saat önce

mazarete gerek yok gerekçe göstermeksizin ayrılabilirsin

Toplam 2 mesaj

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