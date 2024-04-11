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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Nisan 2024 14:21
Doğu görevi ve ogretmenlik

KPSS puanı yüksek olsa bile doğu görevi zorunlu mu?


al bi de burdan yakö
Aday Memur
11 Nisan 2024 14:52

Zorunlu hocam. İsmi doğu görevi değil zorunlu hizmet yazar hocam. Batıda olupta zorunlu hizmet bölgeleri var hocam. Örnek olarak İstanbul'un çoğu yeri zorunlu hizmet olarak geçer.


matemkogr
Şef
11 Nisan 2024 15:01

Van Şanlıurfa Diyarbakır merkezleri zorunlu hizmet için güzel yerler


metal3
Aday Memur
11 Nisan 2024 15:14
Aydın Bozdoğan da zorunlu hizmet için güzel bir yer. Nazilli'ye yakın mesafede

Kagiş
Müsteşar
11 Nisan 2024 15:34

Genç nesil kendini tamamen rakamlara endekslemiş!!))) Kpss'de Türkiye birincisi olsan da öğretmenlikte zorunlu hizmete tâbi olarak atanırsın güzel kardeşim!! Sen bir atan da ondan sonra düşünürsün zorunlu hizmetini.


crabnet355
Müsteşar
11 Nisan 2024 15:39
Yukarda yazdıkları gibi kpss birincisi bile olsan o doğu hizmeti yapılacak..

Adamhak66
Aday Memur
11 Nisan 2024 16:07

Zorunlu hizmet bölgeleri nasıl oluyor çalışma şartları falan

al bi de burdan yakö, 1 saat önce

Zorunlu hocam. İsmi doğu görevi değil zorunlu hizmet yazar hocam. Batıda olupta zorunlu hizmet bölgeleri var hocam. Örnek olarak İstanbul'un çoğu yeri zorunlu hizmet olarak geçer.

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