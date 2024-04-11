Arşiv araştırması

1)2017 yılında facebookta Terör propagandası yapan terör öven paylasımlar yapan bir şahısa hakaret etmiştim, şahıs beni facebook'umu çaldı ve bana hakaret etti diye şikayet etmişti :) ifadem alındı ben şahısa hakaret ettiğimi dogruladım ve böyle terör örgütü lehine kim konusursa konussun ben degıl herkes kufur eder diyerek ifade vermiştim. HAKKIMDA kişilerin huzur ve sukununu bozma işleminden takipsizlik karaarı verıildi ve KAPANDI.

2) 2017 yılında özel hastanede çalısırken bır vatandas tarafından hastanede tehdit edilmiştim ertesi gun bu şahıs gelip hastanede beni aradıgını duyunca karakoldan şikayetci oldum sonra ses seda cıkmadı. AKİBETİNİ BİLMİYORUM.

3) 2020 yılında girdiğim bir trafık uygulamasında alkollü olduğum söylenerek ehliyetim alındı (109 promil) ben bu sonuca ıtıraz ettım cunku alkollü degildim karakolda ifadem alındıktan sonra hastaneye goturduler kanda alkol 0 cıktı sulh cezaya ıtıraz ederek ehlıyetimi 2 ay sonra geri aldım.

3) 2021 yılında bulunduğum kurumda yöneticilik pozisyonuna yükseldim, o dönem yaptıgımız bazı hastane içi denetimlerde bazı çalısanların kılık kıyafeti kuruma uygunsuzdu. bu konu hakkında sozlu uyarılardan sonra hala devam ettıgını gorunce şahıslara tutanak tuttum ve içlerinden birtanesinin kocası beni arayarak sen benım esime tutanak tutamazsın sen kımsın dıyerek tehdıt ve hakaretler savurdu, daha sonrasında karakoldan şikayetci oldum şahıs ve calısan benden özür dileyerek pişman olduklarını soylediler karakoldan ıfademı geri cektım.

5) 2023 yılında bir internet sitesi tarafından 20 bin tl kadar dolandırıldım ve adliyeden savcılıga suc duyurusnda bulundum daha sonrasında bu şahıslar bana ulasarak paramı geri iade ettıler, ama ben savcılıktakı ıfademı gerı cekmedım henuz bır gelısmede olmadı tarafıma bılgı gelmedi akibetini bilmiyorum.

6) bu yıl hastanede nöbetteyken sarhos bır sahıs once doktora ve sonrasında bana çocugunu hastane de yer olmadıgından dolayı yatıramadıgımız ve sevk edecegımız ıcın küfürler ve tehditler savurdu, bana nerelı oldugumu ve aılemın ne ıs yaptıgını sorunca k.maraşlı oldugumu ve babamın polıs emeklisi oldugunu soyledim. sahıs bu sırada bana tekrar kufur ve tehditlerde bulunup kolumdan cekıstırmeye baslayınca 155 ı aradım sahıstan sıkayetci oldugumuzu doktorla bırlıkte soyledık sahıs ogun savcılık kararı ıle gozaltına alınıp adli kontrol sartıyla serbest bırakılmıs. fakat sahısta bızden sıkayetcı olmus hatta karakoldakılerin dedigine göre ben sahısa babam emnıyet muduru dıye tehdıt etmişim sadece sordugunda polis emeklisi oldugunu benımde bu hastanenın gece muduru oldugumu soyledım :) bu konunun davası olacak muhtelemen cunku seslı kamera kaydnın altına oldu ve sahıtlerde var hepsi toplandı goruntulerın

7) yıne bu yıl bır sahıs acılde doktora hakaret edince doktor bey beyaz kod verelim diyerek bbeni aradı bende acile gecip guvenlık arkadaslara beyaz kod vermelerini söyledim o sırada şahıs orda sen kımsın beyaz kod verıyosun ıstersen 500 tane polıs yıg buraya dıyerek tepkı gosterdi emniyette acil doktoru ile birlikte şahıstan sıkayetci olduk şahısta bızden sıkayetci olmuş ama ne demiş nasıl bır ıfade vermıs bılmıyorum bu konununda daha dava anlamında bır bilgisine erisemedim uyaptan veya e devletten.

şimdi benim uyapta görünen bir davam yok daha once bır cezam yok. adli olaylarımı siz polis abilerime yukarda oldugu gıbı ozetleyerek aktardım.

arsiv arastırmasındakı c maddesinde tamamlanmıs kovusturma veya sorusturmalardaki olgulara bakılır ifadesinden yola cıkarak benim bu gecmıstekı adli TÜM olaylarım inceleniyor mu ?

peki bu 27000 atamadan 26000 atama onayı alan kısılerın hıcmı adlı gecmısı yok ben bile suan 3 kısı bılıyorum hagb alan bıle var aralarında.

bu konuyla ılgılı net bılgısı olan polis abilerim banada yardımcı olabılırmı bunlar uzamasına sebep olurmu ? ornegin egm güvenlik daire baskanlıgı sorusturmayı yaparken buralara yazı yazıp konu ıcereginimi istiyor yazısma surecı uzun surdugu ıcın ılk etapda atama onayımın gelmediğinimi düsünmeliyim ? vereceginiz bilgiler için şimdiden tesekkur ederım iyi calısmalar dilerim.