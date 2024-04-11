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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 15:19
Arşiv araştırması

Öncelikle Herkesin Bayramını Kutlarım,

Sizlerden babası polis emeklisi olan bir kardeşiniz veya küçüğünüz olarak bir aydınlatma rica ediyorum.

Ben 2024/5 saglık bakanlıgı ataması kpss puanı ile atandım.

atama sonuçları 4 martta yayınlandı.

5 martta arsıv arastırmalarının basladıgını bakanımız fahreddin koca'nın twitiyle öğrendik.

toplam 27000 atama yapıldı.

5 nisan günü mesai bitimine 10 dakıka kala yaklasık 26000 kısıye atamalarının onayladıgını bildiren smsler gitti.

(2024/5 atamanız yapılmıstır aramıza hosgeldınız gibisinden)

fakat ösymde numaram guncel olmasına ragmen benım gibi yaklasık 800 arkadasa sms gelmedi ve sendika aracılığyla bilgi almaya calıstıgımızda da arşiv arastırma sürecimizin devam ettiği bilgisine ulastık.

şimdi kafamıza takılan hususlar şunlar;

arşiv arastırması yönetmeliğini okudum,

4 husus kaleme alınmış

a) Kişinin adli sici kaydı var mı ?

b) kişi hakkında herhangi bir tahdit var mı ?

c)kişi hakkında daha once tamamlanmıs veya devam eden sorusturma ve kovusturmalardaki olgular,

d) kişi daha once kamu gorevınden cıkarılma cezası almış mı ?

şimdi benim a, b ve d maddelerinden yana bir sıkıntım yok adli sicilim temiz hakkımda daha once herhangi bir idari yaptırım uygulanmadı.

yalniz adli olarak 2017 den bu yana zaman zaman bazı problemlerimiz oldu her insanın olduğu gibi ben kendi adli olaylarımı sizinle paylasıyorum.


HemşireBey34
Aday Memur
11 Nisan 2024 15:20

1)2017 yılında facebookta Terör propagandası yapan terör öven paylasımlar yapan bir şahısa hakaret etmiştim, şahıs beni facebook'umu çaldı ve bana hakaret etti diye şikayet etmişti :) ifadem alındı ben şahısa hakaret ettiğimi dogruladım ve böyle terör örgütü lehine kim konusursa konussun ben degıl herkes kufur eder diyerek ifade vermiştim. HAKKIMDA kişilerin huzur ve sukununu bozma işleminden takipsizlik karaarı verıildi ve KAPANDI.

2) 2017 yılında özel hastanede çalısırken bır vatandas tarafından hastanede tehdit edilmiştim ertesi gun bu şahıs gelip hastanede beni aradıgını duyunca karakoldan şikayetci oldum sonra ses seda cıkmadı. AKİBETİNİ BİLMİYORUM.

3) 2020 yılında girdiğim bir trafık uygulamasında alkollü olduğum söylenerek ehliyetim alındı (109 promil) ben bu sonuca ıtıraz ettım cunku alkollü degildim karakolda ifadem alındıktan sonra hastaneye goturduler kanda alkol 0 cıktı sulh cezaya ıtıraz ederek ehlıyetimi 2 ay sonra geri aldım.

3) 2021 yılında bulunduğum kurumda yöneticilik pozisyonuna yükseldim, o dönem yaptıgımız bazı hastane içi denetimlerde bazı çalısanların kılık kıyafeti kuruma uygunsuzdu. bu konu hakkında sozlu uyarılardan sonra hala devam ettıgını gorunce şahıslara tutanak tuttum ve içlerinden birtanesinin kocası beni arayarak sen benım esime tutanak tutamazsın sen kımsın dıyerek tehdıt ve hakaretler savurdu, daha sonrasında karakoldan şikayetci oldum şahıs ve calısan benden özür dileyerek pişman olduklarını soylediler karakoldan ıfademı geri cektım.

5) 2023 yılında bir internet sitesi tarafından 20 bin tl kadar dolandırıldım ve adliyeden savcılıga suc duyurusnda bulundum daha sonrasında bu şahıslar bana ulasarak paramı geri iade ettıler, ama ben savcılıktakı ıfademı gerı cekmedım henuz bır gelısmede olmadı tarafıma bılgı gelmedi akibetini bilmiyorum.

6) bu yıl hastanede nöbetteyken sarhos bır sahıs once doktora ve sonrasında bana çocugunu hastane de yer olmadıgından dolayı yatıramadıgımız ve sevk edecegımız ıcın küfürler ve tehditler savurdu, bana nerelı oldugumu ve aılemın ne ıs yaptıgını sorunca k.maraşlı oldugumu ve babamın polıs emeklisi oldugunu soyledim. sahıs bu sırada bana tekrar kufur ve tehditlerde bulunup kolumdan cekıstırmeye baslayınca 155 ı aradım sahıstan sıkayetci oldugumuzu doktorla bırlıkte soyledık sahıs ogun savcılık kararı ıle gozaltına alınıp adli kontrol sartıyla serbest bırakılmıs. fakat sahısta bızden sıkayetcı olmus hatta karakoldakılerin dedigine göre ben sahısa babam emnıyet muduru dıye tehdıt etmişim sadece sordugunda polis emeklisi oldugunu benımde bu hastanenın gece muduru oldugumu soyledım :) bu konunun davası olacak muhtelemen cunku seslı kamera kaydnın altına oldu ve sahıtlerde var hepsi toplandı goruntulerın

7) yıne bu yıl bır sahıs acılde doktora hakaret edince doktor bey beyaz kod verelim diyerek bbeni aradı bende acile gecip guvenlık arkadaslara beyaz kod vermelerini söyledim o sırada şahıs orda sen kımsın beyaz kod verıyosun ıstersen 500 tane polıs yıg buraya dıyerek tepkı gosterdi emniyette acil doktoru ile birlikte şahıstan sıkayetci olduk şahısta bızden sıkayetci olmuş ama ne demiş nasıl bır ıfade vermıs bılmıyorum bu konununda daha dava anlamında bır bilgisine erisemedim uyaptan veya e devletten.

şimdi benim uyapta görünen bir davam yok daha once bır cezam yok. adli olaylarımı siz polis abilerime yukarda oldugu gıbı ozetleyerek aktardım.

arsiv arastırmasındakı c maddesinde tamamlanmıs kovusturma veya sorusturmalardaki olgulara bakılır ifadesinden yola cıkarak benim bu gecmıstekı adli TÜM olaylarım inceleniyor mu ?

peki bu 27000 atamadan 26000 atama onayı alan kısılerın hıcmı adlı gecmısı yok ben bile suan 3 kısı bılıyorum hagb alan bıle var aralarında.

bu konuyla ılgılı net bılgısı olan polis abilerim banada yardımcı olabılırmı bunlar uzamasına sebep olurmu ? ornegin egm güvenlik daire baskanlıgı sorusturmayı yaparken buralara yazı yazıp konu ıcereginimi istiyor yazısma surecı uzun surdugu ıcın ılk etapda atama onayımın gelmediğinimi düsünmeliyim ? vereceginiz bilgiler için şimdiden tesekkur ederım iyi calısmalar dilerim.


HemşireBey34
Aday Memur
11 Nisan 2024 15:24

Bu bekleyen 800 kısının ıcınde aralarında aktıf devlet memuru olan kısılerde var fakat hemen hemen hepsinin ufakta olsa bır sorusturma veya kovusturma gecmısı var aralarında ceza alanda var kdae alanda var kyok alanda var

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