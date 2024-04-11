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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Nisan 2024 15:21
Sözleşmeli 4bli'den 4b'ye geçiş

Öncelikle herkese merhaba ben üniversitede 4bli koruma ve güvenlik olarak 5 aydır çalışıyorum çağrı merkezi hizmetleri ön lisans mezunuyum. İçişleri bakanlığı 1.608 tane personel alımı yayımladı 450 tanesi bizim bölüm olan çağrı merkezi hizmetleri bölüm şartı ve 4bli çalışmıyor olmak şartı istiyor kendi bölümüme geçiş yapabilir miyim 4b'den 4b'ye ilan metni: https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/Merkez/Haberler/2024/01-02-03/Sozlesmeli-Personel-Alimi-2024.pdf

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