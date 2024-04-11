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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


11 Nisan 2024 16:01
Kolumdaki İz Polisliğe Engel Olur mu?

Kolumda çok önceden kalma yanık izi var. Yönetmelikte 5 metreden belli olan iz elenme sebebi diyor ancak emin olamadım. Yardımcı olabilecek, fikri olan var mı? Görselleri ekliyorum.

https://hizliresim.com/1p33caj

https://hizliresim.com/c2cdhgv

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