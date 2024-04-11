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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Nisan 2024 16:32
Sincan l2 cezaevi hakkında
arkadaşlar tayin yazıcam Ankara kampüs düşünüyorum ama mesela diyelim ki yüksek güvenlikli çıktı Sincan l2 ye atama yapiliyormus birde müdür personelin burnundan getiriyor muş var mı L2 de çalışan...

uzman0642
11 Nisan 2024 17:19
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