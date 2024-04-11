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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 17:41
Psikaytri gitme hakkında

Arkadaşlar merhaba çeşitli sıkıntılarım var rahat hissetmiyorum endişe kaygı uyku bozukluğu gibi psikaytri servisine gitsem ilaç yazsa sorun olur mu kurum açısından daha önceden benzer durum yaşayan var mı veya özele gitsem yazdırsam diyorum devlet özel fark ediyor mu yardımcı olur musunuz

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