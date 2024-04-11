Psikiyatri tedavisi sorun yaratır mı?

kardeşim geçmiş olsun öncelikle tedavini kesinlikle olmalısın öncelikle diğer bir konuda senin psikiyatriye gittiğini kurum bilmez ama bir gün bile olsa psikiyatriden rapor alman durumunda kurumun bilgisi olur ve ona göre işlem yapılır

kardeşim geçmiş olsun öncelikle tedavini kesinlikle olmalısın öncelikle diğer bir konuda senin psikiyatriye gittiğini kurum bilmez ama bir gün bile olsa psikiyatriden rapor alman durumunda kurumun bilgisi olur ve ona göre işlem yapılır