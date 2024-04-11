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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 17:41
Psikiyatri tedavisi sorun yaratır mı?

Arkadaşlar merhaba çeşitli sıkıntılarım var rahat hissetmiyorum endişe kaygı uyku bozukluğu gibi psikaytri servisine gitsem ilaç yazsa sorun olur mu kurum açısından daha önceden benzer durum yaşayan var mı veya özele gitsem yazdırsam diyorum devlet özel fark ediyor mu yardımcı olur musunuz


Izk3435
Şef
11 Nisan 2024 21:45

Öncelikle bu sorunun varsa kardeşim mutlaka gitmeni öneririm durum tedavi edilmediği taktirde ilerliyor sıkıntılar devam ediyor kardeşim böyleydi askerdi sıkıntı olmadı ilaç başlandı tedavi bitti şuan daha rahat özele gidersen daha iyi olur ama reçete sistemde görülür mü bi sor mutlaka git ama belki ilaç başlanmaz sadece terapi önerir oda çok etkili bu konuda geçmiş olsun


anafranil
Aday Memur
12 Nisan 2024 10:15

Kurum senin hangi doktora gittiğini bilemez,


anafranil
Aday Memur
12 Nisan 2024 10:17

2011 yılı öncesinde sevk kağıdı ile doktora gidildiği için gidilen kurum sevk kağıdını tekrar lojistik birimine gönderdiği için emniyetin haberi oluyordu. Artık sevk kağıdı olmadığı için emniyet hangi branşta muayene olduğunu bilemez.


Rikk
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:51

Sağolun yine yazdığı ilaçtanda sıkıntı olmaz o zaman ilaçlar raporlu yazılıyor diye aklıma takıldı


anafranil
Aday Memur
12 Nisan 2024 13:50

Birşey olmaz

Rikk, 9 saat önce

Sağolun yine yazdığı ilaçtanda sıkıntı olmaz o zaman ilaçlar raporlu yazılıyor diye aklıma takıldı


26342
Aday Memur
12 Nisan 2024 16:37
kardeşim geçmiş olsun öncelikle tedavini kesinlikle olmalısın öncelikle diğer bir konuda senin psikiyatriye gittiğini kurum bilmez ama bir gün bile olsa psikiyatriden rapor alman durumunda kurumun bilgisi olur ve ona göre işlem yapılır
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