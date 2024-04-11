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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


11 Nisan 2024 17:55
2021 yılında yapılan GSB Unvan Değişikliği Sınavı Hk.

Herkese iyi bayramlar dilerim. Gençlik ve Spor Bakanlığında VHKİ kadrosundayım. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümünü bitirdim. Kurumun 2021 yılında yapılan unvan değişikliği sınavı şartnamesini incelediğim zaman tekniker kadrosu için en az iki yıllık teknik bölümlerin herhangi birinden mezun olmak diye bir ibareye rastladım.2020 sınavını incelediğimde radyo televizyon, bilgisayar teknolojileri, grafik gibi bölümler şartnamede verilerek bölümler sınırlandırılmıştı.2021 sınavına giren arkadaşlar konu hakkında bilgi verebilir mi? Teşekkürler.

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