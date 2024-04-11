İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2024 18:02
Öğretmenlikten Mühendisliğe geçiş

Fbö 1. Sınıf öğrencisiyim ytü de okuyorum. Atamaları ne olur sizce 2027 2028de myp ile mühendislige geçmeyi düşünüyorum. Mantıklı olur mu?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

mantı 1 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 3 bayram tebriği 1 ideolojiden arınmış hukukçu 2

Son Haberler

Şehit mezarlarında 'Türk bayrağı yok' iddiası yalan çıktıHatay'da oltası elektrik teline temas edince akıma kapılan kişi öldüKazada yaralanan kadın, 'Kocama bakın' diye ağladı; eşi hastanede öldüNiğde'de trafik kazası: 1 ölüFenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme